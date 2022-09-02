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Босфор открыт: севшее на мель судно с украинским зерном продолжило путь

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Анкара, Пятница 02 сентября 2022 09:31
Босфор открыт: севшее на мель судно с украинским зерном продолжило путь Иллюстративное фото: севшее на мель судно с украинским зерном продолжило путь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Босфорском проливе восстановлено движение судов после того, как сухогруз Lady Zehma с украинской продукцией сел на мель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

173-метровое судно, вышедшее из украинского порта в Стамбул, перевозило около 3 тысяч тонн украинской кукурузы. Сухогруз сел на мель в Босфоре в 40 м от берега. По словам береговой охраны Турции, это было умышленное решение экипажа, поскольку у судна отказал руль. Lady Zehma под флагом Либерии покинуло порт Черноморска 30 августа.

Ранее мы писали, что 1 сентября судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле, из-за этого движение по проливу Босфор было перекрыто.

Также мы писали, что в порт Джибути прибыло судно, которое привезло первую партию украинского зерна для Африки. Судно MV Brave Commander под флагом Ливана перевезло 23 тысяч тонн пшеницы, предназначенной для соседней Эфиопии.

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