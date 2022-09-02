Босфор відкрито: судно з українським зерном, що сіло на міль, продовжило рух

У Босфорській протоці відновлено рух суден після того, як суховантаж Lady Zehma з українською продукцією сів на мілину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV .

173-метрове судно, що вийшло з українського порту в Стамбул, перевозило близько 3 тисяч тонн української кукурудзи. Суховантаж сів на мілину в Босфорі в 40 м від берега. За словами берегової охорони Туреччини, це було умисне рішення екіпажу, оскільки у судна відмовило кермо. Lady Zehma під прапором Ліберії покинуло порт Чорноморська 30 серпня.

Раніше ми писали, що 1 вересня судно з українським зерном сіло на мілину в Стамбулі, через це рух по протоці Босфор було перекрито.

Також ми писали, що у порт Джибуті прибуло судно, яке привезло першу партію українського зерна для Африки. Судно MV Brave Commander під прапором Лівану перевезло 23 тисяч тонн пшениці, призначеної для сусідньої Ефіопії.

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