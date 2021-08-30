Bosch предлагает решение мировой проблемы дефицита полупроводников

Одной из причин мирового кризиса полупроводников является сложная логистическая цепочка для их производства. В Bosch предлагают ее оптимизировать.

Харальд Крегер, член правления компании Bosch, одного из крупнейших поставщиков автомобильной промышленности, считает, что цепочка поставок полупроводников для автомобильной промышленности изначально построена неправильно.

Хотя пандемия и привела к нынешней нехватке чипов, Крёгер убежден, что автопроизводители должны обсудить с поставщиками фундаментальные изменения в управлении цепочкой поставок. По мнению топ-менеджера, главная проблема заключается в недальновидности автопроизводителей, которые не хотели подписывать контракты на 6-12 месяцев, а стремились к краткосрочным контрактам на несколько недель.

По мере того как автомобили становятся все сложнее, давление на цепочку поставок будет только расти. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания обычно требуют полупроводников на сумму около 80 долларов на каждую машину. Между тем, электромобили "потребляют" чипов на сумму около 550 долларов, что почти в семь раз больше.

Недавно Bosch начал строить в Дрездене целый завод по производству полупроводников стоимостью 1 миллиард евро. Однако, как отмечает Крёгер, тот факт, что компания начала планировать строительство завода несколько лет назад, показывает, что они ожидали бума спроса на полупроводники.

Хотя Intel и TSMC также строят новые заводы для увеличения производства полупроводников, Крёгер ожидает, что дефицит микросхем будет ощущаться весь следующий год.

Этим летом нехватка полупроводников была особенно острой. И поскольку почти каждый автопроизводитель планирует перейти на электричество, спрос на полупроводники в будущем будет только расти.