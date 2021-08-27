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Opel представил свой самый маленький электромобиль длиной всего 2,4 метра

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Пятница 27 августа 2021 07:50
Opel представил свой самый маленький электромобиль длиной всего 2,4 метра Фото: Электромобиль Opel Rocks-e (media.opel.com)
Автор: Константин Широкун

Компактный городской электромобиль Opel Rocks-e является перелицованной копией модели Citroen Ami. Запас хода на одном заряде батареи составляет 75 км

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт пресс-службы Opel.

Миниатюрный электромобиль Opel Rocks-e питается от аккумуляторной батареи емкостью 5,5 кВт•ч и имеет единственный электродвигатель, развивающий всего 8 л.с. Ситикар весит всего 425 кг.

Одного электромотора достаточно, чтобы разогнатнаться до 45 км/ч. На одном заряде батареи машина может преодолеть до 75 км.

Opel представил свой самый маленький электромобиль длиной всего 2,4 метраOpel Rocks-e имеет длину всего 2,41 метра. Он также оснащен компактными 14-дюймовыми колесами. Одним из самых интригующих аспектов Rocks-e, а также Citroen Ami является то, что двери открываются в противоположных направлениях: с водительской стороны - по ходу движения, с пассажирской - против хода. Электромобиль также получил сменные панели кузова.

Opel представил свой самый маленький электромобиль длиной всего 2,4 метраИнтерьер во многом идентичен Ситроену и состоит из скромной цифровой приборной панели, рулевого колеса, блока климат-контроля, подстаканника, и нескольких отсеков для хранения вещей.

Европейские продажи Opel Rocks-e начнутся осенью этого года в Германии, где он будет предлагаться в двух комплектациях – Klub и TeKno. На других рынках Европы модель стоит ждать не раньше весны следующего года. Цены станут известны ближе к старту продаж на родном для бренда рынке.

Opel представил свой самый маленький электромобиль длиной всего 2,4 метра

Напомним, немецкие ученые создали батарею рекордной емкости для электромобилей. Она имеет чрезвычайно высокую плотность энергии – до 560 Вт•ч/кг.

Также сообщалось, что Mercedes-Benz представил Citan второго поколения. Фургон готов принять до 2900 литров груза и может вместить две европалеты в ряд.

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