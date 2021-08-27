Opel представил свой самый маленький электромобиль длиной всего 2,4 метра
Компактный городской электромобиль Opel Rocks-e является перелицованной копией модели Citroen Ami. Запас хода на одном заряде батареи составляет 75 км
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт пресс-службы Opel.
Миниатюрный электромобиль Opel Rocks-e питается от аккумуляторной батареи емкостью 5,5 кВт•ч и имеет единственный электродвигатель, развивающий всего 8 л.с. Ситикар весит всего 425 кг.
Одного электромотора достаточно, чтобы разогнатнаться до 45 км/ч. На одном заряде батареи машина может преодолеть до 75 км.
Opel Rocks-e имеет длину всего 2,41 метра. Он также оснащен компактными 14-дюймовыми колесами. Одним из самых интригующих аспектов Rocks-e, а также Citroen Ami является то, что двери открываются в противоположных направлениях: с водительской стороны - по ходу движения, с пассажирской - против хода. Электромобиль также получил сменные панели кузова.
Интерьер во многом идентичен Ситроену и состоит из скромной цифровой приборной панели, рулевого колеса, блока климат-контроля, подстаканника, и нескольких отсеков для хранения вещей.
Европейские продажи Opel Rocks-e начнутся осенью этого года в Германии, где он будет предлагаться в двух комплектациях – Klub и TeKno. На других рынках Европы модель стоит ждать не раньше весны следующего года. Цены станут известны ближе к старту продаж на родном для бренда рынке.
Напомним, немецкие ученые создали батарею рекордной емкости для электромобилей. Она имеет чрезвычайно высокую плотность энергии – до 560 Вт•ч/кг.
Также сообщалось, что Mercedes-Benz представил Citan второго поколения. Фургон готов принять до 2900 литров груза и может вместить две европалеты в ряд.