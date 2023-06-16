ua ru
Пт, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У должников в Украине намерены арестовывать депозиты

Новина українською →
Украина, Пятница 16 июня 2023 10:24
У должников в Украине намерены арестовывать депозиты Фото: правительство предлагает усовершенствовать исполнительное производство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект о цифровизации исполнительного производства. Предлагается закрыть лазейки для должников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №9363 .

Документом предлагается расширить функционал Системы, в частности, по взаимодействию исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг, эмитентами электронных денег.

Также будет введено взаимодействие между Единым реестром должников и другими реестрами с целью недопущения отчуждения должником имущества (соответствующие взаимодействия будут проводиться автоматизированно).

Предусмотрено усовершенствование порядка обращения взыскания на денежные средства должников на счетах в банках, других финансовых учреждениях. Он будет производиться с помощью информационного взаимодействия исполнителей и указанных субъектов (автоматизированный арест средств).

"Подключение банков, других финансовых учреждений (небанковских поставщиков платежных услуг, имеющих право открывать платежные счета) к информационному взаимодействию будет обязательным", - говорится в документе.

Депозиты и авто

Законопроект предлагает накладывать арест на депозиты. Банковские учреждения по требованию судебного исполнителя должны не продлевать депозитные договоры, извещать исполнителя о сумме депозита, а затем налагать арест и передавать их в счет погашения долга.

"Пребывание средств должника на вкладных (депозитных) счетах не является основанием для отказа банком в обращении взыскания на них", - говорится в документе.

После получения банком постановления об аресте средств должника на депозитных счетах не допускается продление срока действия договора банковского срочного вклада.

Банк осуществляет перечисление средств на счет исполнителя в сумме, указанной в платежной инструкции на принудительное списание средств, а остаток средств (при его наличии) возвращает должнику в порядке, определенном договором.

При наличии сведений о владельце транспортного средства в Едином реестре должников территориальные органы МВД отказывают в совершении регистрационного действия. Эта норма существовала и раньше, но сейчас усовершенствована.

Напомним, в реестр должников может попасть любой гражданин, которого в судебном порядке обяжут уплатить долг (коммунальные услуги, алименты, кредиты и т.п.).

С мая таким должникам арестовывают банковские счета вне зависимости от суммы долга. Ранее такие меры касались должников с суммами не менее 100 тысяч гривен. Но можно вернуть себе право пользоваться суммой в размере двух минимальных заработных плат - 13,4 тысяч гривен. Для этого следует обратиться к государственному исполнителю и выдаст распоряжение банка на снятие ареста со счета.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки
NEWS
ВСУ закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара, - Генштаб
ВСУ закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара, - Генштаб
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом