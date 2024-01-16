Боржники ЖКГ роблять сумлінних споживачів заручниками ситуації, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

За його словами, загалом по всій Україні населення заборгувало за електроенергію 20 млрд грн. Зокрема, тільки по Києву загальний борг складає 1 млрд грн. Водночас середній борг споживачів у столиці складає 7 129 грн.

"За офіційною інформацією, на кінець жовтня минулого року сукупний борг побутових споживачів за електроенергію складав понад 11 мільярдів гривень. Природно, що ці борги ускладнюють роботу енергетичних компаній", - наголосив Прокіп.

Аналітик також додав, що через неплатежі енергетичні компанії зіштовхнулися з кризою ліквідності, що може загрожувати електропостачанню.

Через це уряд прийняв рішення щодо зупинки мораторію на припинення надання деяких житлово-комунальних послуг через накопичення боргів.

"Але ж частина платить сумлінно, а частина ні? Виходить, шо сумлінні платники стають заручниками дій несумлінних, у тилових регіонах. Для сумлінних платоспроможних платників не зміниться нічого. Неплатоспроможні повинні звертатись за субсидією. А от платоспроможні і несумлінні будуть змушені оплачувати", - підкреслив Прокіп.

Нагадаємо, раніше голова Нацкомісії з регулювання енергетики Костянтин Ущаповський заявив, що дозвіл на відключення боржників - необхідний крок для забезпечення нормальної роботи енергосистеми.