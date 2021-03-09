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"Боруссия" сыграла вничью с "Севильей" и прошла в четвертьфинал ЛЧ

Автор: Игорь Литвиненко

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с испанской "Севильей" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 2:2. Этот результат позволил немцам оформить путевку в четвертьфинал по сумме двух матчей - общая победа "Боруссии" 5:4.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

"Боруссия" подходила к домашнему поединку с выездной победой 3:2. Таким образом "Севильи" нужно было забивать минимум дважды. Но забили немцы. На 35-й минуте Холанн после прострела Ройса отправил мяч в сетку - 1:0.

А 54-й минуте норвежец реализовал пенальти и оформил второй дубль в матчах с "Севильей" - 2:0.

Спустя 15 минут Эн-Насери также с "точки" отставание сократил - 2:1. А на последних минутах испанцы внесли максимальную интригу. Эн-Насери оформил дубль и приблизил свою команду к переводу матча в овертайм - 2:2. Но финальный штурм результативными действиями не закончился. В итоге победа немцев по сумме двух матчей - 5:4.

Напомним, в первом матче победу "Боруссии" также принес дубль Холланда и гол Дауда.

Также РБК-Украина писало, что парижский "ПСЖ" в первом матче ЛЧ разгромил каталонскую "Барселону" - 4:1.

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Новости Украины БоруссияСевильяЛига Чемпионов
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