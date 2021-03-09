"Боруссія" зіграла внічию з "Севільєю" та пройшла у чвертьфінал ЛЧ

Дортмундська "Боруссія" зіграла внічию з іспанською "Севільєю" у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - 2:2. Цей результат дозволив німцям оформити путівку в чвертьфінал за сумою двох матчів - загальна перемога "Боруссії" 5:4.

"Боруссія" підходила до домашнього поєдинку з виїзною перемогою 3:2. Таким чином "Севільї" потрібно було забивати мінімум двічі. Але німці забили. На 35-й хвилині Холанн після прострілу Ройса відправив м'яч у сітку - 1:0.

А 54-й хвилині норвежець реалізував пенальті і оформив другий дубль у матчі з "Севільєю" - 2:0.

Через 15 хвилин Ен-Насері також з "точки" скоротив відставання - 2:1. А на останніх хвилинах іспанці внесли максимальну інтригу. Ен-Насері оформив дубль і наблизив свою команду до перекладу матчу в овертайм - 2:2. Але фінальний штурм результативними діями не закінчився. У підсумку перемога німців за сумою двох матчів - 5:4.