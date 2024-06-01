"Боруссія" Д – "Реал": де дивитися і прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Матч "Боруссія" Д – "Реал" відбудеться 1 червня в Лондоні. Фінал прийме легендарний стадіон "Вемблі". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч "Боруссія" Д – "Реал"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Віталій Волочай та Вадим Скічко.

Прогноз букмекерів на матч "Боруссія" Д – "Реал"

Контора Favbet визначила "вершкових" однозначним фаворитом фіналу. На перемогу мадридців можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,72. Імовірний успіх "джмелів" оцінили балом 4,80. Кеф на нічию трохи нижчий – 4,25.

Схожі цифри підготували австрійці з Bwin. Коефіцієнт на перемогу "Реала" тут заклали трохи нижчий – 1,68. Тим часом на перемогу "Боруссії" Д можна поставити з кефом 4,75. Бал 4,00 запропонували на нічийний підсумок. Смілива ставка на голи обох команд у кожному з таймів збільшать виграш у 10,5 разів.

Орієнтовні склади на матч "Боруссія" Д – "Реал"

"Боруссія" Д: Кобель – Рієрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Джан, Забітцер – Адеємі, Брандт, Санчо – Фюллькруг

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді – Вальверде, Кроос, Камавінга – Беллінгем – Родріго, Вінісіус

На груповому етапі "Реал" виграв усі 6 матчів у квартеті з італійським "Наполі", португальською "Брагою" і берлінським "Уніоном". Натомість в плей-офф мадридці розібралися з німецьким РБ "Лейпциг" (1:0, 1:1), англійським "Манчестер Сіті" (3:3, 1:1, пенальті – 4:3) та мюнхенською "Баварією" (2:2, 2:1).

Тим часом "Боруссія" Д несподівано виграла групу з французьким "Парі Сен-Жермен", італійським "Міланом" і англійським "Ньюкаслом", набравши 11 очок. У матчах на виліт "джмелі" виявилися сильнішими за нідерландський ПСВ (1:1, 2:0), мадридський "Атлетіко" (1:2, 4:2) та ПСЖ (1:0, 1:0).