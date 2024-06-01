"Боруссия" Д – "Реал": где смотреть и прогноз на финал Лиги чемпионов

Матч "Боруссия" Д – "Реал" состоится 1 июня в Лондоне. Финал примет легендарный стадион "Уэмбли". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч "Боруссия" Д – "Реал"

У болельщиков нет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Виталий Волочай и Вадим Скичко.

Прогноз букмекеров на матч "Боруссия" Д – "Реал"

Контора Favbet определила "сливочных" однозначным фаворитом финала. Победу мадридцев можно поставить со скромным коэффициентом 1,72. Вероятный успех "шмелей" оценили баллом в 4,80. Кэф на ничью чуть ниже – 4,25.

Похожие цифры подготовили австрийцы из Bwin. Коэффициент на победу "Реала" здесь заложили чуть ниже – 1,68. Тем временем на победу "Боруссии" Д можно поставить с кэфом 4,75. Балл 4,00 предложили на ничейный результат. Смелая ставка на голы обеих команд в каждом из таймов увеличат выигрыш в 10,5 раз.

Ориентировочные составы на матч "Боруссия" Д – "Реал"

"Боруссия" Д: Кобель – Рийерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Джан, Забитцер – Адейеми, Брандт, Санчо – Фюллькруг

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди – Вальверде, Кроос, Камавинга – Беллингем – Родриго, Винисиус

На групповом этапе "Реал" выиграл все 6 матчей в квартете с итальянским "Наполи", португальской "Брагой" и берлинским "Унионом". В плей-офф мадридцы разобрались с немецким РБ "Лейпциг" (1:0, 1:1), английским "Манчестер Сити" (3:3, 1:1, пенальти – 4:3) и мюнхенской "Баварией" (2 :2, 2:1).

Тем временем "Боруссия" Д неожиданно выиграла группу с французским "Пари Сен-Жермен", итальянским "Миланом" и английским "Ньюкаслом", набрав 11 очков. В матчах же на вылет "шмели" оказались сильнее нидерландского ПСВ (1:1, 2:0), мадридского "Атлетико" (1:2, 4:2) и ПСЖ (1:0, 1:0).