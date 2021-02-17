"Боруссия" нанесла поражение "Севилье" на выезде

Дортмундская "Боруссия" смогла добыть положительный результат в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи". Немцы обыграли испанцев 3:2.
Подробнее о матче, читайте в материале РБК-Украина.
Все основные события прошли в первый 45 минут игры. Уже на 7-й минуте игрок "Севильи" Сусо решился на удар с линии штрафной. Мяч на пути к воротам зацепил защитника дортмундцев и предательски перелетел кипера "Боруссии" Марвина Хитца - 1:0.
Однако уже через 12 минут счет в матче стал равным. Отличился Махмуд Дауд обводным ударом из-за пределов штрафной - 1:1.
Далее в дело вступил лучший форвард "Боруссии" Эрлинг Холланд. На 27-й минуте норвежец обыгравшись в стенку с партнером сумел прошить вратаря соперников - 1:2. А за три минуты до окончания первого тайма оформил дубль - 1:3.
Во втором тайме испанскому клубу удалось отыграть один мяч - на 84-й минуте отметился Люк де Йонг.
Ответный матч состоится в Дортмунде 9 марта.
Напомним, вчера в первом матче 1/8 финала ЛЧ "ПСЖ" разгромил на выезде "Барселону" - 4:1.
Также РБК-Украина писало, что в первом матче "Ливерпуль" одержал победу над "Лейпцигом" - 2:0.