"Боруссия" нанесла поражение "Севилье" на выезде

Все основные события прошли в первый 45 минут игры. Уже на 7-й минуте игрок "Севильи" Сусо решился на удар с линии штрафной. Мяч на пути к воротам зацепил защитника дортмундцев и предательски перелетел кипера "Боруссии" Марвина Хитца - 1:0.

Однако уже через 12 минут счет в матче стал равным. Отличился Махмуд Дауд обводным ударом из-за пределов штрафной - 1:1.

Далее в дело вступил лучший форвард "Боруссии" Эрлинг Холланд. На 27-й минуте норвежец обыгравшись в стенку с партнером сумел прошить вратаря соперников - 1:2. А за три минуты до окончания первого тайма оформил дубль - 1:3.

Во втором тайме испанскому клубу удалось отыграть один мяч - на 84-й минуте отметился Люк де Йонг.

Ответный матч состоится в Дортмунде 9 марта.