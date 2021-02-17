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"Боруссія" завдала поразки "Севільї" на виїзді

Автор: Ігор Литвиненко

Дортмундська "Боруссія" змогла здобути позитивний результат у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Севільї". Німці обіграли іспанців 3:2.

Детальніше про матч, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Всі основні події відбулися в перші 45 хвилин гри. Вже на 7-й хвилині гравець "Севільї" Сусо зважився на удар з лінії штрафної. М'яч на шляху до воріт зачепив захисника дортмундців і зрадницьки перелетів воротаря "Боруссії" Марвіна Хитца - 1:0.

Проте вже через 12 хвилин рахунок у матчі став рівним. Відзначився Махмуд Дауд обвідним ударом з-за меж штрафного майданчика - 1:1.

Далі в справу вступив кращий форвард "Боруссії" Ерлінг Холланд. На 27-й хвилині норвежець обігравшись в стінку з партнером зумів прошити воротаря суперників - 1:2. А за три хвилини до закінчення першого тайму оформив дубль - 1:3.

У другому таймі іспанському клубу вдалося відіграти один м'яч - на 84-й хвилині відзначився Люк де Йонг.

Матч у відповідь відбудеться в Дортмунді 9 березня.

Нагадаємо, вчора в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ "ПСЖ" розгромив на виїзді "Барселону" - 4:1.

Також РБК-Україна писало, що в першому матчі "Ліверпуль" здобув перемогу над "Лейпцигом" - 2:0.

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