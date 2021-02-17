"Боруссія" завдала поразки "Севільї" на виїзді

Всі основні події відбулися в перші 45 хвилин гри. Вже на 7-й хвилині гравець "Севільї" Сусо зважився на удар з лінії штрафної. М'яч на шляху до воріт зачепив захисника дортмундців і зрадницьки перелетів воротаря "Боруссії" Марвіна Хитца - 1:0.

Проте вже через 12 хвилин рахунок у матчі став рівним. Відзначився Махмуд Дауд обвідним ударом з-за меж штрафного майданчика - 1:1.

Далі в справу вступив кращий форвард "Боруссії" Ерлінг Холланд. На 27-й хвилині норвежець обігравшись в стінку з партнером зумів прошити воротаря суперників - 1:2. А за три хвилини до закінчення першого тайму оформив дубль - 1:3.

У другому таймі іспанському клубу вдалося відіграти один м'яч - на 84-й хвилині відзначився Люк де Йонг.

Матч у відповідь відбудеться в Дортмунді 9 березня.