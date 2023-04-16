На борту ракети Falcon 9 Маска. Кенія відправила в космос свій перший супутник

Кенія запустила свій перший супутник на борту ракети SpaceX, який використовуватиметься для спостереження за поверхнею Землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Супутник, розроблений дев'ятьма кенійськими інженерами, збиратиме дані про сільське господарство та навколишнє середовище, у тому числі про повені, посухи та лісові пожежі, які влада планує використовувати для ліквідації наслідків стихійних лих та боротьби з відсутністю продовольчої безпеки.
Ракета Falcon 9 із супутником Taifa-1 без подій злетіла приблизно з бази Ванденберг у Каліфорнії, США, після трьох відстрочок через погану погоду.
"У нас є проблеми, викликані зміною клімату, які супутник, завдяки здатності захоплювати зображення, зможе контролювати", - заявив капітан Аллойс Віре, авіаційний інженер та заступник директора з навігації та управління.
За повідомленням космічного агентства Кенії, супутник був зібраний за допомогою болгарської аерокосмічної компанії Endurosat і коштував 372 тисячі доларів, на його створення пішло близько двох років. Передбачається, що супутник працюватиме протягом п'яти років.
Раніше ми писали, що SpaceX здійснила черговий запуск ракети Falcon 9 та вивела на орбіту 10 військових супутників.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Маска нещодавно здійснила черговий запуск ракети Falcon 9 із супутниками Starlink.
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