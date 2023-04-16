На борту ракети Falcon 9 Маска. Кенія відправила в космос свій перший супутник

Супутник, розроблений дев'ятьма кенійськими інженерами, збиратиме дані про сільське господарство та навколишнє середовище, у тому числі про повені, посухи та лісові пожежі, які влада планує використовувати для ліквідації наслідків стихійних лих та боротьби з відсутністю продовольчої безпеки.

Ракета Falcon 9 із супутником Taifa-1 без подій злетіла приблизно з бази Ванденберг у Каліфорнії, США, після трьох відстрочок через погану погоду.

"У нас є проблеми, викликані зміною клімату, які супутник, завдяки здатності захоплювати зображення, зможе контролювати", - заявив капітан Аллойс Віре, авіаційний інженер та заступник директора з навігації та управління.

За повідомленням космічного агентства Кенії, супутник був зібраний за допомогою болгарської аерокосмічної компанії Endurosat і коштував 372 тисячі доларів, на його створення пішло близько двох років. Передбачається, що супутник працюватиме протягом п'яти років.