На борту был 131 пассажир: стали известны подробности аварийной посадки самолета во Львове

В Международном аэропорту "Львов" обнародовали разъяснения из-за сегодняшней аварийной посадки самолета. На борту был 131 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр аэропорта.

В 12:13 аэропорт получил сигнал "Тревога". Самолет авиакомпании Wizz Air Airbus A320, который выполнял рейс WZZ6715 по маршруту Ларнака-Львов, сообщил о проблемах с управлением передней стойкой шасси. "Самолет совершил благополучную посадку в 12:39. С пассажирами (131 человек) все в порядке. Спасибо за профессиональную работу диспетчеров и пилотов", - сообщили в аэропорту.