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На борту был 131 пассажир: стали известны подробности аварийной посадки самолета во Львове

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Суббота 04 сентября 2021 14:37
На борту был 131 пассажир: стали известны подробности аварийной посадки самолета во Львове Фото: самолет совершил аварийную посадку во Львове (facebook.com/lvivinternationalairport)
Автор: Инна Собора

В Международном аэропорту "Львов" обнародовали разъяснения из-за сегодняшней аварийной посадки самолета. На борту был 131 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр аэропорта.

В 12:13 аэропорт получил сигнал "Тревога".

Самолет авиакомпании Wizz Air Airbus A320, который выполнял рейс WZZ6715 по маршруту Ларнака-Львов, сообщил о проблемах с управлением передней стойкой шасси.

"Самолет совершил благополучную посадку в 12:39. С пассажирами (131 человек) все в порядке. Спасибо за профессиональную работу диспетчеров и пилотов", - сообщили в аэропорту.

РБК-Украина писало, что самолет направлялся с Кипра и запросил о посадке во Львове. Местные жители массово сообщили о самолете, который низко пролетел над Сиховским районом и о том, что много "скорых" и спасателей поехали в сторону аэропорта.

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