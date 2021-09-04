На борту был 131 пассажир: стали известны подробности аварийной посадки самолета во Львове
В Международном аэропорту "Львов" обнародовали разъяснения из-за сегодняшней аварийной посадки самолета. На борту был 131 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр аэропорта.
В 12:13 аэропорт получил сигнал "Тревога".
Самолет авиакомпании Wizz Air Airbus A320, который выполнял рейс WZZ6715 по маршруту Ларнака-Львов, сообщил о проблемах с управлением передней стойкой шасси.
"Самолет совершил благополучную посадку в 12:39. С пассажирами (131 человек) все в порядке. Спасибо за профессиональную работу диспетчеров и пилотов", - сообщили в аэропорту.
РБК-Украина писало, что самолет направлялся с Кипра и запросил о посадке во Львове. Местные жители массово сообщили о самолете, который низко пролетел над Сиховским районом и о том, что много "скорых" и спасателей поехали в сторону аэропорта.