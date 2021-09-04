ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Львове самолет совершил аварийную посадку, в аэропорту много "скорых" и спасателей

Новина українською →
Суббота 04 сентября 2021 13:19
Во Львове самолет совершил аварийную посадку, в аэропорту много "скорых" и спасателей Фото: во Львове аварийно сел самолет (varta1.com.ua)
Автор: Инна Собора

Во Львове около 12:30 произошла аварийная посадка самолета. Он направлялся с Кипра и запросил о посадке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Варта1".

Автоматически во Львовский аэрпорт были вызваны все специальные службы.

"Сейчас самолет совершил посадку, во время посадки никто не пострадал. Самолет отбуксировали в "старый аэропорт". Все службы еще на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В то же время, львовяне массово сообщили о самолете, который низко пролетел над Сиховом. Много "скорых" и спасателей поехали в сторону аэропорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов
NEWS
Появились фото пожара в столетнем костеле Святого Николая
Появились фото пожара в столетнем костеле Святого Николая
DAILY
Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели