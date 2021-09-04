Во Львове самолет совершил аварийную посадку, в аэропорту много "скорых" и спасателей

Во Львове около 12:30 произошла аварийная посадка самолета. Он направлялся с Кипра и запросил о посадке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Варта1" .

Автоматически во Львовский аэрпорт были вызваны все специальные службы.

"Сейчас самолет совершил посадку, во время посадки никто не пострадал. Самолет отбуксировали в "старый аэропорт". Все службы еще на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В то же время, львовяне массово сообщили о самолете, который низко пролетел над Сиховом. Много "скорых" и спасателей поехали в сторону аэропорта.