Во Львове самолет совершил аварийную посадку, в аэропорту много "скорых" и спасателей
Фото: во Львове аварийно сел самолет (varta1.com.ua)
Во Львове около 12:30 произошла аварийная посадка самолета. Он направлялся с Кипра и запросил о посадке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Варта1".
Автоматически во Львовский аэрпорт были вызваны все специальные службы.
"Сейчас самолет совершил посадку, во время посадки никто не пострадал. Самолет отбуксировали в "старый аэропорт". Все службы еще на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В то же время, львовяне массово сообщили о самолете, который низко пролетел над Сиховом. Много "скорых" и спасателей поехали в сторону аэропорта.