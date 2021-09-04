На борту був 131 пасажир: стали відомі подробиці аварійної посадки літака у Львові

В Міжнародному аеропорту "Львів" оприлюднили роз'яснення через сьогоднішню аварійну посадку літака. На борту була 131 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр аеропорту.

О 12:13 аеропорт отримав сигнал "ТРИВОГА". Літак авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, який виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака-Львів, повідомив про проблеми з керуванням передньою стійкою шасі. "Літак здійснив благополучну посадку о 12:39. З пасажирами (131 особа) все в порядку. Дякуємо за професійну роботу диспетчерів та пілотів", - повідомили у аеропорту.