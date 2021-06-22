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Космический телескоп Hubble вышел из строя: что случилось

Новина українською →
США , Вторник 22 июня 2021 18:20
Космический телескоп Hubble вышел из строя: что случилось Фото: главный компьютер телескопа Hubble вышел из строя (hubblesite.org)
Автор: РБК-Украина

Телескоп Hubble полностью отключен из-за неисправности бортового компьютера. 13 июня, после того, как обсерватория прекратила получать сигналы keep-alive, аппарат принял решение перевести все научные инструменты в безопасный режим.

Об этом пишет издание Science Alert.

Известно, что специалисты пытались перезагрузить систему спутника, впрочем через некоторое время сбой повторился. Одной из причин неожиданной проблемы может быть модуль памяти. Команда специалистов планировала сменить модуль на один из резервных и наблюдала за работой главного компьютера в течение следующего дня. Эта попытка также оказалась неудачной.

Напомним, что космическая обсерватория Hubble была выведена на орбиту Земли 24 апреля 1990 года. С тех пор телескоп передал Земле более миллиона снимков, которые помогли ученым расширить свое представление о космическом пространстве вокруг планеты. Бортовой компьютер, со своей стороны, в последний раз получал обновление в 2009 году.

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