Борщівник атакує: що треба знати, щоб уникнути серйозних опіків і алергії

В Україні стрімко активізується ріст борщівника Сосновського - небезпечної отруйної рослини, що загрожує серйозними опіками, алергіями та навіть ураженням слизових оболонок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Сік борщівника містить речовину бергаптен - вона робить шкіру надчутливою до ультрафіолету. Опіки можуть з’явитися лише через 1-2 доби після контакту, коли людина потрапляє на сонце.
Особливо пильними варто бути на початку літа, коли рослина починає цвісти. Найбільш вразливими є діти, які часто граються з порожнистими стеблами цієї рослини.
Рослина має такі характеристики:
Щоб уберегтися від опіків борщівника:
Важливо пам’ятати, що сік борщівника не має миттєвої дії, але наслідки можуть бути болісними. Будьте уважні під час прогулянок та при роботах на ділянках.
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