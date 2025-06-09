Борщевик атакует: что надо знать, чтобы избежать серьезных ожогов и аллергии

В Украине стремительно активизируется рост борщевика Сосновского - опасного ядовитого растения, которое грозит серьезными ожогами, аллергиями и даже поражением слизистых оболочек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней.
Сок борщевика содержит вещество бергаптен - оно делает кожу сверхчувствительной к ультрафиолету. Ожоги могут появиться только через 1-2 суток после контакта, когда человек попадает на солнце.
Особенно бдительными стоит быть в начале лета, когда растение начинает цвести. Наиболее уязвимы дети, которые часто играют с полыми стеблями этого растения.
Растение имеет следующие характеристики:
Чтобы уберечься от ожогов борщевика:
Важно помнить, что сок борщевика не имеет мгновенного действия, но последствия могут быть болезненными. Будьте внимательны во время прогулок и при работах на участках.
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