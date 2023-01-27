ua ru
Пт, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Боррель закликав Південну Африку вплинути на Росію для припинення війни

Новость на русском →
Преторія, П'ятниця 27 січня 2023 15:53
Боррель закликав Південну Африку вплинути на Росію для припинення війни Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Європейському союзі сподіваються, що Південна Африка використає свої зв'язки з Росією, аби переконати її припинити війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, якого цитує Reuters.

"ЄС не просить Південну Африку обирати сторону, а просто просить країни світу підтримувати Статут ООН", - сказав Боррель, виступаючи на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Південної Африки Наледі Пандор.

Він також додав, що ЄС вважає Південну Африку "важливим партнером у заснованому на правилах міжнародному порядку".

На що Пандор відповіла Боррелю: "Не лише Південна Африка та інші африканські країни повинні відігравати певну роль у пошуку миру".

Нагадаємо, що попри повномасштабну агресію РФ проти України, ПАР двічі утрималася під час голосування важливих для України резолюцій в Генасамблеї ООН, а саме про засудження російського вторгнення та проти анексії РФ українських областей.

Крім того, також стало відомо, що Південна Африка може допомагати РФ оминати санкції, нещодавно ЗМІ писали, що ПАР приховала вантаж з російського судна, що знаходиться під обмеженнями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Африка Жозеп Боррель Евросоюз
NEWS
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор