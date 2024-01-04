Боррель заявив про необхідність передати Україні далекобійні ракети

Україні необхідно посилювати військове озброєння. Партнери мають передати далекобійні ракети.
Як повідомляє РБК-Україна, про це дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель написав у Twitter.
Як розповів Боррель, він провів телефонну розмову з польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським.
Політики "розділили все більше занепокоєння щодо посилення російських повітряних атак на українську цивільну інфраструктуру".
"Ми погодилися з необхідністю посилення нашої військової підтримки України, зокрема у вигляді ракет дальнього радіусу дії та зенітних ракет", - написав Боррель.
Вони також обговорили шляхи посилення заходів проти обходу санкцій проти РФ, через те, що "значно збільшений європейський експорт до третіх країн може бути реекспортований до Росії".
Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, російські окупанти вкотре масовано атакували Україну. Для цього вони використовували дрони-камікадзе та ракети.
Основною ціллю ворога був Київ. У районі столиці сили протиповітряної оборони збили близько 60 ракет. Зокрема, їм вдалося знищити ворожі гіперзвукові ракети "Кинжал", які запускали за допомогою літаків МіГ-31К.
Загалом українські захисники сьогодні знищили 72 ракети.
Попри таку результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Зокрема, у столиці поранення отримали десятки мирних мешканців через падіння уламків.
Більш детально про наслідки атаки російських терористів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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