Боррель заявив про необхідність передати Україні далекобійні ракети

Як розповів Боррель, він провів телефонну розмову з польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським.

Політики "розділили все більше занепокоєння щодо посилення російських повітряних атак на українську цивільну інфраструктуру".

"Ми погодилися з необхідністю посилення нашої військової підтримки України, зокрема у вигляді ракет дальнього радіусу дії та зенітних ракет", - написав Боррель.

Вони також обговорили шляхи посилення заходів проти обходу санкцій проти РФ, через те, що "значно збільшений європейський експорт до третіх країн може бути реекспортований до Росії".

Масований удар окупантів по Україні 2 січня

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, російські окупанти вкотре масовано атакували Україну. Для цього вони використовували дрони-камікадзе та ракети.

Основною ціллю ворога був Київ. У районі столиці сили протиповітряної оборони збили близько 60 ракет. Зокрема, їм вдалося знищити ворожі гіперзвукові ракети "Кинжал", які запускали за допомогою літаків МіГ-31К.

Загалом українські захисники сьогодні знищили 72 ракети.

Попри таку результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Зокрема, у столиці поранення отримали десятки мирних мешканців через падіння уламків.

Більш детально про наслідки атаки російських терористів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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