RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боррель заявил о необходимости передать Украине дальнобойные ракеты

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украине необходимо усиливать военное вооружение. Партнеры должны передать дальнобойные ракеты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель написал в Twitter.

Как рассказал Боррель, он провел телефонный разговор с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским.

Политики "разделили все большее беспокойство об усилении российских воздушных атак на украинскую гражданскую инфраструктуру".

"Мы согласились с необходимостью усиления нашей военной поддержки Украины, в частности, в виде ракет дальнего радиуса действия и зенитных ракет", - написал Боррель.

Они также обсудили пути усиления мер против обхода санкций против РФ из-за того, что "значительно увеличенный европейский экспорт в третьи страны может быть реэкспортирован в Россию".

Массированный удар окупантов по Украине 2 января

Напомним, сегодня, 2 января, российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. Для этого они использовали дроны-камикадзе и ракеты.

Основной целью неприятеля был Киев. В районе столицы силы противовоздушной обороны сбили около 60 ракет. В частности, им удалось уничтожить вражеские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", запускаемые с помощью самолетов МиГ-31К.

В общей сложности украинские защитники сегодня уничтожили 72 ракеты.

Несмотря на столь результативную работу ПВО, в Киеве и ряде областей есть пострадавшие. В частности, в столице ранения получили десятки мирных жителей из-за падения обломков.

Более подробно о последствиях атаки российских террористов можете узнатьв материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВойна России против Украины