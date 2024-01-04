Боррель заявил о необходимости передать Украине дальнобойные ракеты

Как рассказал Боррель, он провел телефонный разговор с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским.

Политики "разделили все большее беспокойство об усилении российских воздушных атак на украинскую гражданскую инфраструктуру".

"Мы согласились с необходимостью усиления нашей военной поддержки Украины, в частности, в виде ракет дальнего радиуса действия и зенитных ракет", - написал Боррель.

Они также обсудили пути усиления мер против обхода санкций против РФ из-за того, что "значительно увеличенный европейский экспорт в третьи страны может быть реэкспортирован в Россию".

Массированный удар окупантов по Украине 2 января

Напомним, сегодня, 2 января, российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. Для этого они использовали дроны-камикадзе и ракеты.

Основной целью неприятеля был Киев. В районе столицы силы противовоздушной обороны сбили около 60 ракет. В частности, им удалось уничтожить вражеские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", запускаемые с помощью самолетов МиГ-31К.

В общей сложности украинские защитники сегодня уничтожили 72 ракеты.

Несмотря на столь результативную работу ПВО, в Киеве и ряде областей есть пострадавшие. В частности, в столице ранения получили десятки мирных жителей из-за падения обломков.

Более подробно о последствиях атаки российских террористов можете узнатьв материале РБК-Украина.

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