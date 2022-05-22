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Боррель заявил о необходимости срочно увеличить расходы ЕС на оборону

Новина українською →
Брюссель, Воскресенье 22 мая 2022 23:07
Боррель заявил о необходимости срочно увеличить расходы ЕС на оборону Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российское вторжение в Украину показало уязвимость ЕС в военном отношении. Странам Евросоюза необходимо срочно увеличить расходы на оборону.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог политика.

"Безжалостное нападение России на Украину вернуло войну на европейскую землю. По количеству задействованных в войне военных средств, ее человеческим жертвам и глобальным последствиям она представляет собой тектонический сдвиг ландшафта европейской безопасности", - написал Боррель.

Он заявил, что последние десятилетия расходы на оборону в ЕС выросли всего на 20%, когда у США на 66%, России - 292%, Китая - 592%. Дипломат уточнил, что Европе для обеспечения собственной безопасности необходимо увеличить финансирование собственных вооруженных сил.

"Нам нужны современные и совместимые европейские вооруженные силы, которые выйдут на более высокий уровень", - добавил он

Боррель также подчеркнул, что необходимость увеличения расходов на оборону стран ЕС связана с истощением военных запасов из-за поддержки Украины. По его словам, это еще один пример недостаточного финансирования европейских вооруженных сил.

Напомним, ранее Еврокомиссия проанализировала расходы на оборону в странах ЕС и выявила серьезные проблемы на фоне войны в Украине.

Отметим, Польша передала Украине практически все свои запасы деталей и боекомплекта к истребителям МиГ-29.

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