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Боррель закликав Південну Африку вплинути на Росію для припинення війни

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Європейському союзі сподіваються, що Південна Африка використає свої зв'язки з Росією, аби переконати її припинити війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, якого цитує Reuters.

з міністром закордонних справ Південної Африки Наледі Пандор.

Він також додав, що ЄС вважає Південну Африку "важливим партнером у заснованому на правилах міжнародному порядку".

На що Пандор відповіла Боррелю: "Не лише Південна Африка та інші африканські країни повинні відігравати певну роль у пошуку миру".

Нагадаємо, що попри повномасштабну агресію РФ проти України, ПАР двічі утрималася під час голосування важливих для України резолюцій в Генасамблеї ООН, а саме про засудження російського вторгнення та проти анексії РФ українських областей.

Крім того, також стало відомо, що Південна Африка може допомагати РФ оминати санкції, нещодавно ЗМІ писали, що ПАР приховала вантаж з російського судна, що знаходиться під обмеженнями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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АфрикаЖозеп БоррельЕвросоюз