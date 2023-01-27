Боррель призвал Южную Африку повлиять на Россию для прекращения войны

с министром иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор.

Он также добавил, что ЕС считает Южную Африку "важным партнером по основанному на правилах международному порядку".

На что Пандор ответила Боррелю: "Не только Южная Африка и другие африканские страны должны играть определенную роль в поиске мира".

Напомним, что, несмотря на полномасштабную агрессию РФ против Украины, ЮАР дважды воздержалась во время голосования важных для Украины резолюций в Генассамблее ООН, а именно об осуждении российского вторжения и против аннексии РФ украинских областей.

Кроме того, также стало известно, что Южная Африка может помогать РФ обходить санкции, недавно СМИ писали, что ЮАР скрыла груз с находящегося под ограничениями российского судна.

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