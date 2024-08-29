Боррель закликав не обмежувати Україну щодо використання зброї для ударів по Росії

Відповідну заяву очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель зробив, вітаючи міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в Брюсселі на неформальній зустрічі глава МЗС країн Європейського союзу.

"Обмеження на використання зброї, переданої Україні, мають бути зняті, має бути дозволене повне використання (зброї, - ред.) для нанесення ударів по військових цілях у Росії відповідно до міжнародних правил", - сказав Боррель.

Головний дипломат ЄС також закликав європейські країни надати Україні більше військової допомоги та висловив стурбованість повідомленнями про можливі скорочення допомоги у Німеччині.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні, 29 серпня, відвідає Брюссель. Він візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу.

Темами переговорів у Брюсселі буде військова допомога, посилення протиповітряної оборони України. Також міністри обговорять вступ України до ЄС, просування формули миру і другий саміт миру.