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Боррель закликав Іран негайно припинити військову підтримку Росії

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Брюссель, Вівторок 20 грудня 2022 13:04
Боррель закликав Іран негайно припинити військову підтримку Росії Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зустрівся з іранським міністром закордонних справ Хоссейном Амір-Абдуллахіаном. Під час переговорів він закликав Тегеран негайно припинити військову підтримку Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Необхідна зустріч з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном в Йорданії. Наголосив на необхідності негайного припинення військової підтримки Росії та внутрішніх репресій в Ірані. Домовилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим і відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів", - написав Боррель.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз запровадив санкції проти Ірану за постачання дронів до Росії. У список внесли іранських військових, бізнесменів і компанії.

Додамо, також ЄС попередив Іран, що запровадить нові санкції у разі передачі РФ балістичних ракет.

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Москва Іран Тегеран Жозеп Боррель
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