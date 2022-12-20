ua ru
Вт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Боррель призвал Иран немедленно прекратить военную поддержку России

Новина українською →
Брюссель, Вторник 20 декабря 2022 13:04
Боррель призвал Иран немедленно прекратить военную поддержку России Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель встретился с иранским министром иностранных дел Хоссейном Амир-Абдуллахианом. Во время переговоров он призвал Тегеран немедленно прекратить военную поддержку Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Необходимая встреча с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдуллахианом в Иордании. Указал на необходимость немедленного прекращения военной поддержки России и внутренних репрессий в Иране. Договорились, что мы должны держать связь открытой и возобновить Совместный всеобъемлющий план действий на основе Венских переговоров", - написал Боррель.

Напомним, недавно Евросоюз ввел санкции против Ирана за поставки дронов в Россию. В список были внесены иранские военные, бизнесмены и компании.

Добавим, также ЕС предупредил Иран, что введет новые санкции в случае передачи РФ баллистических ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва Иран Тегеран Жозеп Боррель
NEWS
Зеленский приехал в Бахмут
Зеленский приехал в Бахмут
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах