Боррель виразив сподівання щодо недопущення ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Високий представник ЄС Жозеп Боррель описав ситуацію на Близькому Сході як таку, що перебуває "на краю прірви". Він висловив сподівання, що будь-яка відповідь Ізраїлю на напад Ірану не призведе до ескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ми перебуваємо на краю прірви і нам потрібно відійти від нього. Нам доведеться натиснути на гальмо і включити задню передачу", - заявив Боррель.
Підкресливши те, що, за його словами, є "глибоким розколом" усередині правлячої коаліції Ізраїлю, він зауважив, що є "поміркованіша і розумніша" фракція, яка виступає за відповідні заходи "таким чином, щоб уникнути відповіді на відповідь".
Боррель заявив, що ЄС необхідно зберегти хороші відносини з Іраном, попри введення проти нього санкцій.
"В інтересах усіх, щоб Іран не став ядерною державою і щоб Близький Схід був умиротворений", - сказав він.
Зауважимо, що уряд Ізраїля вивчає "широкий спектр варіантів" щодо відповіді Ірану на нещодавню атаку. Рішення буде прийняте сьогодні, 15 квітня або ж найближчим часом.
Варто додати, що, згідно з даними The Wall Street Journal, президент Сполучених Штатів Америки (США) закликав Ізраїль бути обережними щодо відповіді на нещодавню атаку, аби не допустити відкриту війну на Близькому Сході, а також не втягнути до неї Штати.
"Американські і західні чиновники очікують, що Ізраїль швидко відреагує на атаки Ірану, вже в понеділок, заявили офіційні особи. Але вони сподіваються, що обидві країни зможуть піти з почуттям перемоги, що дасть їм змогу обмежити ескалацію напруженості", - додало WSJ.
У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів та ракет. Після атаки в ЦАХАЛ заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним.
Атака стала відповіддю на удар Ізраїля по посольству Ірану в Сирії, внаслідок чого загинули декілька генералів.
Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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