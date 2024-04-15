Боррель виразив сподівання щодо недопущення ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном

"Ми перебуваємо на краю прірви і нам потрібно відійти від нього. Нам доведеться натиснути на гальмо і включити задню передачу", - заявив Боррель.

Підкресливши те, що, за його словами, є "глибоким розколом" усередині правлячої коаліції Ізраїлю, він зауважив, що є "поміркованіша і розумніша" фракція, яка виступає за відповідні заходи "таким чином, щоб уникнути відповіді на відповідь".

Боррель заявив, що ЄС необхідно зберегти хороші відносини з Іраном, попри введення проти нього санкцій.

"В інтересах усіх, щоб Іран не став ядерною державою і щоб Близький Схід був умиротворений", - сказав він.