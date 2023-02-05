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Боррель про винищувачі для України: не стоять на порядку денному

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Мадрид, Неділя 05 лютого 2023 13:48
Боррель про винищувачі для України: не стоять на порядку денному Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Питання про можливу передачу Україні сучасних винищувачів поки не стоїть на порядку денному в Європейському союзі. Проте у майбутньому ситуація може змінитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля в інтерв'ю El Pais.

"Побачимо, що буде в майбутньому. Поки що це питання не стоїть на порядку денному", - сказав він.

При цьому Боррель заявив, що ЄС повинен допомагати Україні усіма можливими способами за умови, що союз не буде брати прямої участі у війні.

Нагадаємо, глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель відкинув можливість участі європейських військ у бойових діях в Україні. Він заявив, що ЄС не є стороною конфлікту.

Також він зазначив, що навчання українських військових для опанування західних танків вже розпочалося у Польщі та Німеччині у рамках військової місії Євросоюзу.

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