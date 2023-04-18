Боррель: відносини з Китаєм залежать від його позиції щодо виведення військ РФ з України

Відносини ЄС і Китаю не зможуть нормально розвиватися, якщо Пекін не вплине на Москву. А саме в питанні виведення російських військ з України і завершенні війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

"Наші відносини з Китаєм не можуть розвиватися нормально, якщо Китай не використає свій вплив на Росію, щоб змусити Росію вивести свої війська з України та припинити війну", - сказав Боррель.

Він зазначив, що "будь-який нейтралітет, який не розрізняє агресора і жертву" буде означати, що це підтримка агресора.

"Ми багато говорили про це і продовжуватимемо говорити. З геополітичної точки зору ми маємо уникнути нової холодної війни між Заходом і Далеким Сходом, на кшталт тієї, що відбувалася раніше зі Сходом", - зауважив в високий представник ЄС.

За його словами, у таких складних відносинах, як ЄС має з Китаєм, неминуче існують різні точки зору.

"Оскільки існують різні інтереси в державах-членах, але якщо ми хочемо побудувати послідовну стратегію в ЄС щодо Китаю, це необхідно, щоб кожен із учасників діяв відповідно до договорів під час виконання своїх ролей і обов’язків", - додав Боррель.

Нагадаємо, західні лідери раніше вже заявляли, що Китай може сприяти припиненню війни в Україні, наполягаючи на виведенні Росією військ з тимчасово окупованих територій.

При цьому раніше на Заході застерегли Китай від допомоги Росії, там заявили, що Пекіну доведеться заплатити "реальну ціну", якщо він продовжить підтримувати Москву.

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