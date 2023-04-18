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Боррель: отношения с Китаем зависят от его позиции по выводу войск РФ из Украины

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Брюссель, Вторник 18 апреля 2023 12:50
Боррель: отношения с Китаем зависят от его позиции по выводу войск РФ из Украины Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Отношения ЕС и Китая не смогут нормально развиваться, если Пекин не повлияет на Москву. А именно в вопросе вывода российских войск из Украины и завершении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Наши отношения с Китаем не могут развиваться нормально, если Китай не использует свое влияние на Россию, чтобы вынудить Россию вывести свои войска из Украины и прекратить войну", - сказал Боррель.

Он отметил, что "любой нейтралитет, не различающий агрессора и жертву", будет означать, что это поддержка агрессора.

"Мы много говорили об этом и будем продолжать говорить. С геополитической точки зрения мы должны избежать новой холодной войны между Западом и Дальним Востоком, вроде происходившей ранее с Востоком", - заметил в высокий представитель ЕС.

По его словам, в таких сложных отношениях, как ЕС имеет с Китаем, неизбежно существуют разные точки зрения.

"Поскольку существуют разные интересы в государствах-членах, но если мы хотим построить последовательную стратегию в ЕС в отношении Китая, это необходимо, чтобы каждый из участников действовал в соответствии с договорами при выполнении своих ролей и обязанностей", - добавил Боррель.

Напомним, западные лидеры ранее уже заявляли, что Китай может способствовать прекращению войны в Украине, настаивая на выводе Россией войск из временно оккупированных территорий.

При этом ранее на Западе предостерег Китай от помощи России, там заявили, что Пекину придется заплатить "реальную цену", если он продолжит поддерживать Москву.

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