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Боррель про "ультиматум" Путіна: агресія РФ не демонструє реального інтересу до миру

Фото: Жозеп Боррель, високопоставлений дипломат ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що своєю агресією Росія не демонструє реального інтересу до миру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у своєму Twiter.

За його словами, неприйнятні вимоги Путіна мають на меті легітимізувати вторгнення та підірвати мирні зусилля щодо України.

"Росія переозброюється та готується до тривалої війни", - написав Боррель.

Варто нагадати, що вчора російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною. Він оголосив про "ще одну реальну мирну пропозицію". Детальніше про ультиматуми Путіна можна прочитати за посиланням.

Саміт миру

Цими вихідними у Швейцарії проходить саміт миру України за ініціативи президента Володимира Зеленського.

У ньому візьмуть участь представники близько 100 країн та міжнародних організацій. Головними темами будуть три питання з української формули миру.

Детальніше про український саміт миру та його головні завдання - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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