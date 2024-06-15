Боррель об "ультиматуме" Путина: агрессия РФ не демонстрирует реального интереса к миру

По его словам, неприемлемые требования Путина преследуют цель легитимизировать вторжение и взорвать мирные усилия в отношении Украины.

"Россия перевооружается и готовится к продолжительной войне", - написал Боррель.

Следует напомнить, что вчера российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной. Он объявил о "еще одном реальном мирном предложении". Подробнее об ультиматумах Путина можно прочитать по ссылке.

Саммит мира

В эти выходные в Швейцарии проходит саммит мира Украины по инициативе президента Владимира Зеленского.

В нем примут участие представители около 100 стран и международных организаций. Главными темами будут три вопроса по украинской формуле мира.

Детальнее об украинском саммите мира и его главных задачах - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.