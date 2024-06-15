Боррель об "ультиматуме" Путина: агрессия РФ не демонстрирует реального интереса к миру

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что своей агрессией Россия не демонстрирует реальный интерес к миру.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, неприемлемые требования Путина преследуют цель легитимизировать вторжение и взорвать мирные усилия в отношении Украины.
"Россия перевооружается и готовится к продолжительной войне", - написал Боррель.
Следует напомнить, что вчера российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной. Он объявил о "еще одном реальном мирном предложении". Подробнее об ультиматумах Путина можно прочитать по ссылке.
В эти выходные в Швейцарии проходит саммит мира Украины по инициативе президента Владимира Зеленского.
В нем примут участие представители около 100 стран и международных организаций. Главными темами будут три вопроса по украинской формуле мира.
Детальнее об украинском саммите мира и его главных задачах - в материале РБК-Украина.
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