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Боррель: Україна стала "прискорювачем" для процесу розширення ЄС

Понеділок 06 листопада 2023 15:00
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Боррель: Україна стала "прискорювачем" для процесу розширення ЄС Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна стала "прискорювачем" для процесу розширення Європейського союзу, на вступ до якого інші країни-кандидати чекали роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля під час виступу на конференції послів Євросоюзу.

"Поза Україною (її боротьбою проти російського вторгнення - ред.) ми не маємо загубити виклик щодо розширення ЄС. Україна стала новим кандидатом, і вона підштовхує всю чергу інших кандидатів, які чекали роками. Тож вся ця черга прийшла до руху", - зазначив Боррель.

Він також переконаний, що ЄС "має подолати часи тривалого, безкінечного процесу набуття членства" країнами-кандидатами.

Вступ України до ЄС

Торік Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Наразі Київ повинен виконати низку умов для того, аби стати повноцінним членом блоку.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

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