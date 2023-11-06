Боррель: Украина стала "ускорителем" для процесса расширения ЕС

Украина стала "ускорителем" для процесса расширения Европейского союза, вступления в который другие страны-кандидаты ждали годами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, выступая на конференции послов Евросоюза.

"Вне Украины (ее борьбой против российского вторжения - ред.) мы не должны потерять вызов относительно расширения ЕС. Украина стала новым кандидатом, и она подталкивает всю очередь других кандидатов, которые ждали годами. Поэтому вся эта очередь пришла в движение", - отметил Боррель.

Он также убежден, что ЕС должен "преодолеть времена длительного, бесконечного процесса обретения членства" странами-кандидатами.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Киев должен выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноценным членом блока.

В конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать - в материале РБК-Украина.