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Боррель розкритикував Лаврова за його скандальну заяву про Молдову

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Заява голови російського Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова про те, що Захід нібито хоче перетворити Молдову на "анти-Росію", дискредитує його з інтелектуальної точки зору.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker, про це голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив під час спільного брифінгу з прем'єром Молдови Наталією Гаврилицею.

"Дуже шкода, що пан Лавров, який колись був шановним дипломатом, вступив на цей шлях. Ці заяви дискредитують його в інтелектуальному плані. У тому, що він сказав, немає нічого серйозного", - наголосив Боррель.

При цьому Гаврилиця наголосила, що така заява Лаврова не враховує незалежність та територіальну цілісність Молдови.

Нагадаємо, раніше Лавров звинуватив Захід нібито у спробах перетворити Молдову на "анти-Росію".

Пізніше у МЗС Молдови назвали таку заяву частиною вже відомої загрозливої риторики російської дипломатії.

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Російська ФедераціяМолдоваЖозеп БоррельЛавров