Боррель: Россия стянула к границам Украины 150 000 военных

Россия стянула к украинским границам около 150 000 военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ.
Об этом по итогам встречи с министрами иностранных дел стран-участниц ЕС заявила глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель, передает Euronews.
По его словам, Россия размещает на границе все виды подразделений, включая госпитали. В то же время он подчеркнул, что не может сказать откуда взялась цифра в 150 000 военнослужащих.
"Это самое крупное военное развертывание российской армии у границ Украины. Понятно, что это вызывает беспокойство. Когда вы размещаете много войск, то тут или там может появиться искра", - добавил Боррель.
Напомним, ранее Боррель заявлял, что Брюссель на сегодня не готовит новые санкции против России из-за концентрации российских войск на границе Украины и ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
В от же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что нынешняя эскалация на границе является самой большой с 2015 года. Он также подчеркнул, что украинские войска готовы отбивать российскую агрессию в случае вторжения.