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Боррель: если Россия пересечет "красные линии" в отношении Украины, ЕС должен отреагировать

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен быть готов отреагировать, если Россия пересечет "красные линии" в отношении Украины. В то же время он призвал Россию выполнить минские договоренности.

Об этом речь шла на заседании Европарламента в Брюсселе.

Боррель подчеркнул, что Россия должна признать себя стороной конфликта на Донбассе и прекратить делать вид, что она лишь посредник.

"Россия должна прекратить свои провокации и сотрудничать над снижением напряжения... Для России полное выполнение минских договоренностей - это не ключевые условия, но для нас - они таковы... Мы также должны быть готовы к дополнительной реакции, если Россия продолжит эскалацию или пересечет красные линии", - сказал он.

В то же время Боррель призвал Украину продолжать воплощать реформы, потому что это, по его мнению, часть противостояния российской агрессии.

"Нет ничего лучшего в противостоянии с Россией, чем стать страной с демократической системой, свободной от коррупции, используя наши ресурсы, которые мы готовы предоставить для того, чтобы улучшить качество управления страной", - заявил дипломат.

Он также добавил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией, а также примет участие в саммите Крымской платформы в августе 2021 года.

Напомним, в мае лидеры Евросоюза планируют собраться на саммит, на котором обсудят отношения с Россией, а также российскую агрессию против Украины.

Кроме того, в Евросоюзе выражали разочарование тем, что Россия не хочет обсуждать урегулирование ситуации на Донбассе.

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