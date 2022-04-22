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Боррель призвал немедленно создать гуманитарные коридоры из "Азовстали" в Мариуполе

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Пятница 22 апреля 2022 19:04
Боррель призвал немедленно создать гуманитарные коридоры из "Азовстали" в Мариуполе Жозеп Боррель (Виталий Носачев)
Автор: Татьяна Самарук

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал создать гуманитарные коридоры из "Азовстали" в Мариуполе в другие части Украины с гарантиями прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на European Union.

"В течение нескольких недель мир является свидетелем жестокого незаконного нападения России на Мариуполь, которое привело к широкомасштабному уничтожению города, включая зверства против мирного населения, под искаженным предлогом "освобождения", - говорится в заявлении.

Однако, в Мариуполе остается более 100 тысяч мирных жителей, в том числе около тысячи тех, кто, спрятался от обстрелов на металлургическом заводе "Азовсталь".

"ЕС поддерживает призыв Украины к Кремлю разрешить безопасную эвакуацию мирного населения Мариуполя. Необходимо немедленно создать гуманитарные коридоры от "Азовстали" и других районов города до других частей Украины с гарантиями прекращения огня", - сообщил Боррель.

Отмечается, что для тех, кто доставляет гуманитарную помощь, должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ в соответствии с основными принципами прав человека и международного гуманитарного права.

Ранее Боррель заявлял, что Путина могут осудить за военные преступления.

Также он сообщал, что ЕС ускорит предоставление необходимой поддержки Украине.

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