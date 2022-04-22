Боррель призвал немедленно создать гуманитарные коридоры из "Азовстали" в Мариуполе
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал создать гуманитарные коридоры из "Азовстали" в Мариуполе в другие части Украины с гарантиями прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на European Union.
"В течение нескольких недель мир является свидетелем жестокого незаконного нападения России на Мариуполь, которое привело к широкомасштабному уничтожению города, включая зверства против мирного населения, под искаженным предлогом "освобождения", - говорится в заявлении.
Однако, в Мариуполе остается более 100 тысяч мирных жителей, в том числе около тысячи тех, кто, спрятался от обстрелов на металлургическом заводе "Азовсталь".
"ЕС поддерживает призыв Украины к Кремлю разрешить безопасную эвакуацию мирного населения Мариуполя. Необходимо немедленно создать гуманитарные коридоры от "Азовстали" и других районов города до других частей Украины с гарантиями прекращения огня", - сообщил Боррель.
Отмечается, что для тех, кто доставляет гуманитарную помощь, должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ в соответствии с основными принципами прав человека и международного гуманитарного права.
Ранее Боррель заявлял, что Путина могут осудить за военные преступления.
Также он сообщал, что ЕС ускорит предоставление необходимой поддержки Украине.
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