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Боррель пригрозил России санкциями ЕС в случае признания "ЛДНР"

Автор: Юлия Бойко

Европейский союз может ввести санкции против России в случае признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что лично будет просить об этом страны Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, в случае признания "республик Донбасса" Европейский союз попросит страны-участницы принять решение о санкциях против России.

"Если будет аннексия, будут санкции, и если будет признание, я положу на стол санкции, а решение будут принимать министры", - отметил Боррель.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что признает так называемые "ЛДНР" и подпишет соответствующий указ.

Украинский президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО в связи с планами российской стороны признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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