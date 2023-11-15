UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боррель представив свої пропозиції щодо 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Архівне фото: Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Євросоюз спільно з Єврокомісією представили Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Верховний представник пропонує запровадити санкції ще щодо понад 120 фізичних і юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Також Боррель разом із Комісією пропонує ухвалити нові заборони на імпорт та експорт, а також дії щодо посилення цін на нафту і протидії обходу санкцій ЄС.

Пропозиції про лістинг включають представників російського військового, оборонного та ІТ-сектора, а також інших важливих економічних операторів.

Кого ще торкнуться санкції ЄС

Боррель повідомляє, що пропоновані заходи спрямовані проти:

  • Організаторів нещодавніх незаконних так званих "виборів" на тимчасово окупованих Росією територіях України;
  • Відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей; 
  • Осіб, які поширюють дезінформацію та пропаганду на підтримку агресивної війни Росії проти України.

Пропозиції спрямовані на зміцнення системи санкцій загалом. Пакети санкцій є частиною стратегії ЄС щодо реагування на незаконну війну Росії проти України, а також заходів, спрямованих на підтримку України в політичному, економічному та військовому відношенні.

Політика ЄС, як і раніше, спрямована на посилення тиску на Росію, щоб вона припинила неодноразові порушення Статуту ООН і міжнародного права і зробила ці порушення більш коштовними для російської військової машини.

Санкції проти Росії

Європейський Союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, який включатиме нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Сьогодні Bloomberg повідомляв, що Європейський союз планує заборонити експорт верстатів і деталей машин, які Російська Федерація може використовувати для виробництва зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяРосійська ФедераціяЖозеп БоррельЕвросоюзВійна в Україні