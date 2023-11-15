Боррель представив свої пропозиції щодо 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Євросоюз спільно з Єврокомісією представили Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля.
"Верховний представник пропонує запровадити санкції ще щодо понад 120 фізичних і юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.
Також Боррель разом із Комісією пропонує ухвалити нові заборони на імпорт та експорт, а також дії щодо посилення цін на нафту і протидії обходу санкцій ЄС.
Пропозиції про лістинг включають представників російського військового, оборонного та ІТ-сектора, а також інших важливих економічних операторів.
Боррель повідомляє, що пропоновані заходи спрямовані проти:
Пропозиції спрямовані на зміцнення системи санкцій загалом. Пакети санкцій є частиною стратегії ЄС щодо реагування на незаконну війну Росії проти України, а також заходів, спрямованих на підтримку України в політичному, економічному та військовому відношенні.
Політика ЄС, як і раніше, спрямована на посилення тиску на Росію, щоб вона припинила неодноразові порушення Статуту ООН і міжнародного права і зробила ці порушення більш коштовними для російської військової машини.
Європейський Союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.
Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, який включатиме нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.
Сьогодні Bloomberg повідомляв, що Європейський союз планує заборонити експорт верстатів і деталей машин, які Російська Федерація може використовувати для виробництва зброї.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.