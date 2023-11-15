Боррель представил свои предложения по 12-му пакету санкций ЕС против России

"Верховный представитель предлагает ввести санкции еще в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также Боррель вместе с Комиссией предлагает принять новые запреты на импорт и экспорт, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обхода санкций ЕС.

Предложения о листинге включают представителей российского военного, оборонного и ИТ-сектора, а также других важных экономических операторов.

Кого еще коснутся санкции ЕС

Боррель сообщает, что предлагаемые меры направлены против:

Организаторов недавних незаконных так называемых "выборов" на временно оккупированных Россией территориях Украины;

Ответственных за принудительное "перевоспитание" украинских детей;

Лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду в поддержку агрессивной войны России против Украины.

Предложения направлены на укрепление системы санкций в целом. Пакеты санкций являются частью стратегии ЕС по реагированию на незаконную войну России против Украины, а также мер, направленных на поддержку Украины в политическом, экономическом и военном отношении.

Политика ЕС по-прежнему направлена на усиление давления на Россию, чтобы она прекратила неоднократные нарушения Устава ООН и международного права и сделала эти нарушения более ценными для российской военной машины.

Санкции против России

Европейский Союз одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, к примеру, продукты, которые можно употреблять в производстве орудия. В частности, в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Сегодня Bloomberg сообщал, что Европейский союз планирует запретить экспорт станков и деталей машин, которые Российская Федерация может использовать для производства оружия.