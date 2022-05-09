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Боррель предложил передать арестованные российские активы Украине

Фото: глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз должен рассмотреть вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов. Деньги должны оплатить расходы на восстановление Украины после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля Financial Times.

ЕС и его западные союзники наложили арест на международные резервы российского центрального банка с тех пор, как Москва начала вторжение в Украину.

Боррель сказал, что для ЕС было бы логичным сделать то, что США сделали с активами афганского центрального банка после того, как талибы захватили азиатскую страну.

"У нас есть деньги в карманах, и кто-то должен объяснить мне, почему это хорошо для афганских денег и плохо для российских", - сказал Боррель.

Вашингтон заморозил афганские средства после военного захвата талибами и планирует использовать часть для помощи афганскому народу, в то время как остальная часть может быть удержана для возможного удовлетворения связанных с терроризмом судебных исков против исламистских боевиков.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина заявил, что все, что разрушено, все, что люди потеряли после вторжения, Украина вернет за счет оккупанта и агрессора. По его словам, планируется большая работа по аресту и конфискации активов РФ.

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Евросоюз