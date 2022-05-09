Боррель запропонував передати заарештовані російські активи Україні

ЄС і його західні союзники наклали арешт на міжнародні резерви російського центрального банку з тих пір, як Москва почала вторгнення в Україну.

Боррель сказав, що для ЄС було б логічним зробити те, що США зробили з активами афганського центрального банку після того, як таліби захопили азіатську країну.

"У нас є гроші в кишенях, і хтось повинен пояснити мені, чому це добре для афганських грошей і погано для російських", - сказав Боррель.

Вашингтон заморозив афганські кошти після військового захоплення талібами і планує використовувати частину для допомоги афганському народу, в той час як інша частина може бути утримана для можливого задоволення пов'язаних з тероризмом судових позовів проти ісламістських бойовиків.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що все, що зруйновано, все, що люди втратили після вторгнення, Україна поверне за рахунок окупанта і агресора. За його словами, планується велика робота з арешту і конфіскації активів РФ.