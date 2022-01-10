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Боррель предложил ЕС подготовить собственные "гарантии безопасности"

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз хочет быть участником переговоров между США и Россией по безопасности в Европе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел ЕС разработать собственные "гарантии безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Борреля, оказавшееся в распоряжении американского издания The New York Times.

Как пишет издание, это письмо Боррель недавно прислал

Напомним, сегодня в Женеве состоялись первые переговоры России и США по поводу так называемых "гарантий безопасности", которые предложила Москва.

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