Боррель предложил ЕС подготовить собственные "гарантии безопасности"

Европейский союз хочет быть участником переговоров между США и Россией по безопасности в Европе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел ЕС разработать собственные "гарантии безопасности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Борреля, оказавшееся в распоряжении американского издания The New York Times.
Как пишет издание, это письмо Боррель недавно прислал
Напомним, сегодня в Женеве состоялись первые переговоры России и США по поводу так называемых "гарантий безопасности", которые предложила Москва.