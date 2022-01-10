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Боррель запропонував ЄС підготувати власні "гарантії безпеки"

Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз хоче бути учасником переговорів між США та Росією щодо безпеки в Європі. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель запропонував міністрам закордонних справ ЄС розробити власні "гарантії безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Борреля, який опинився у розпорядженні американського видання The New York Times.

Як пише видання, цього листа Боррель нещодавно надіслав

Нагадаємо, сьогодні у Женеві відбулися перші переговори Росії та США щодо так званих "гарантій безпеки", які запропонувала Москва.

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