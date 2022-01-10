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Боррель предложил ЕС подготовить собственные "гарантии безопасности"

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Брюссель, Понедельник 10 января 2022 21:14
Боррель предложил ЕС подготовить собственные "гарантии безопасности" Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз хочет быть участником переговоров между США и Россией по безопасности в Европе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел ЕС разработать собственные "гарантии безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Борреля, оказавшееся в распоряжении американского издания The New York Times.

Как пишет издание, это письмо Боррель недавно прислал министрам иностранных дел ЕС, настаивая на том, что главной целью должно быть обеспечение участия Евросоюза в переговорном процессе с Россией.

В письме Боррель также отметил, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности и инициировал прямой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Однако предложение Борреля поддержали не все министры иностранных дел, даже несмотря на то, что глава европейской дипломатии пообещал "полную согласованность и координацию с НАТО" при формулировании европейских предложений по "контролю над обычными вооружениями и мерам укрепления доверия и безопасности".

Напомним, сегодня в Женеве состоялись первые переговоры России и США по поводу так называемых "гарантий безопасности", которые предложила Москва.

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