Боррель предложил ЕС подготовить собственные "гарантии безопасности"

Европейский союз хочет быть участником переговоров между США и Россией по безопасности в Европе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел ЕС разработать собственные "гарантии безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Борреля, оказавшееся в распоряжении американского издания The New York Times .

Как пишет издание, это письмо Боррель недавно прислал министрам иностранных дел ЕС, настаивая на том, что главной целью должно быть обеспечение участия Евросоюза в переговорном процессе с Россией.

В письме Боррель также отметил, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности и инициировал прямой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.