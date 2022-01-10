Боррель предложил ЕС подготовить собственные "гарантии безопасности"
Европейский союз хочет быть участником переговоров между США и Россией по безопасности в Европе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел ЕС разработать собственные "гарантии безопасности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Борреля, оказавшееся в распоряжении американского издания The New York Times.
Как пишет издание, это письмо Боррель недавно прислал министрам иностранных дел ЕС, настаивая на том, что главной целью должно быть обеспечение участия Евросоюза в переговорном процессе с Россией.
В письме Боррель также отметил, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности и инициировал прямой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Однако предложение Борреля поддержали не все министры иностранных дел, даже несмотря на то, что глава европейской дипломатии пообещал "полную согласованность и координацию с НАТО" при формулировании европейских предложений по "контролю над обычными вооружениями и мерам укрепления доверия и безопасности".
Напомним, сегодня в Женеве состоялись первые переговоры России и США по поводу так называемых "гарантий безопасности", которые предложила Москва.