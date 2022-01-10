Боррель запропонував ЄС підготувати власні "гарантії безпеки"
Європейський союз хоче бути учасником переговорів між США та Росією щодо безпеки в Європі. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель запропонував міністрам закордонних справ ЄС розробити власні "гарантії безпеки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Борреля, який опинився у розпорядженні американського видання The New York Times.
Як пише видання, цього листа Боррель нещодавно надіслав міністрам закордонних справ ЄС, наполягаючи на тому, що головною метою має бути забезпечення участі Євросоюзу в переговорному процесі з Росією.
У листі Боррель також зазначив, що виступає за окремі європейські пропозиції щодо безпеки та ініціював пряму розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Однак пропозицію Борреля підтримали не всі міністри закордонних справ, навіть попри те, що глава європейської дипломатії пообіцяв "повну узгодженість і координацію з НАТО" при формулюванні європейських пропозицій щодо "контролю над звичайними озброєннями та заходів зміцнення довіри та безпеки".
Нагадаємо, сьогодні у Женеві відбулися перші переговори Росії та США щодо так званих "гарантій безпеки", які запропонувала Москва.