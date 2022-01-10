Боррель запропонував ЄС підготувати власні "гарантії безпеки"

Європейський союз хоче бути учасником переговорів між США та Росією щодо безпеки в Європі. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель запропонував міністрам закордонних справ ЄС розробити власні "гарантії безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Борреля, який опинився у розпорядженні американського видання The New York Times .

Як пише видання, цього листа Боррель нещодавно надіслав міністрам закордонних справ ЄС, наполягаючи на тому, що головною метою має бути забезпечення участі Євросоюзу в переговорному процесі з Росією.

У листі Боррель також зазначив, що виступає за окремі європейські пропозиції щодо безпеки та ініціював пряму розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.