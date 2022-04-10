Боррель отримав від влади України список зброї. ЄС скликає військовий комітет для поставок

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що отримав від влади України список необхідного озброєння для протистояння російській агресії. Боррель повідомив, що скликає Військовий комітет ЄС, щоб обговорити поставки зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Борреля виданню Corriere Dellf Sera.

"Я повертаюся зі списком зброї, яка потрібна українцям. І ми будемо слідувати йому. Але у Європейського союзу немає зброї. Ми повинні постукати у двері країн-членів і сказати, що необхідно. Я скликаю (як повернуся в з Києва, - ред.) Військовий комітет ЄС для поставок", - повідомив глава дипломатії ЄС.

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