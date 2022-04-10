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Боррель отримав від влади України список зброї. ЄС скликає військовий комітет для поставок

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Брюссель, Неділя 10 квітня 2022 13:09
Боррель отримав від влади України список зброї. ЄС скликає військовий комітет для поставок Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що отримав від влади України список необхідного озброєння для протистояння російській агресії. Боррель повідомив, що скликає Військовий комітет ЄС, щоб обговорити поставки зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Борреля виданню Corriere Dellf Sera.

"Я повертаюся зі списком зброї, яка потрібна українцям. І ми будемо слідувати йому. Але у Європейського союзу немає зброї. Ми повинні постукати у двері країн-членів і сказати, що необхідно. Я скликаю (як повернуся в з Києва, - ред.) Військовий комітет ЄС для поставок", - повідомив глава дипломатії ЄС.

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